Luiza Brunet expõe tentativa de golpe após eliminação de Yasmin do BBB

Nesta quarta-feira (13), Luiza Brunet expôs uma tentativa de golpe após Yasmin ser eliminada do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A ativista compartilhou que um criminoso se passou pela filha. Nos stories do Instagram, divulgou que o farsante escreveu no WhatsApp: "Boa tarde, mãe! Vou usar este número provisório até eu me organizar, ok: Beijos".