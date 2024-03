Yas Fiorelo: Alvo de racismo, Leidy vai ter pós-BBB mais difícil que Yasmin

Leidy Elin, 26, e Davi Brito, 21, trocaram gritos e ofensas dentro do BBB 24 (Globo). No auge da discussão, ela jogou as roupas do rapaz na piscina da casa. Inconformado, Davi chorou e prometeu vingança - mas depois voltou atrás na promessa.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lamentou que as atitudes contra Davi provavelmente sairão mais caro para a trancista, que é negra, do que para as famosas - e brancas - Yasmin Brunet, 35, e Wanessa Camargo, 41. "Gostaria muito que a Leidy Elin saísse do Big Brother e tivesse um pós-reality tranquilo, mas sei que não vai acontecer. Para ela, as coisas vão ser muito diferentes do que vão ser, por exemplo, para a Yasmin e a Wanessa."