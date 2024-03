Após noite de amor sem proteção, Olavo quebra as pernas de Bebel com pedido

Decidida a esclarecer os fatos, Paula agenda um encontro com Taís, enquanto Lúcia e Clemente tomam a drástica decisão de expulsar Ivan. O encontro entre Paula e Taís na residência de Daniel é marcado por uma tensa gravação da conversa entre as irmãs. Paula confronta Taís, expondo ter presenciado sua saída do Copamar.

Em resposta, Taís alega que foi um acidente e rejeita a ideia de se entregar. Em meio à incerteza, Taís busca tranquilizar Ivan, assegurando que Paula carece de provas substanciais. O nervosismo toma conta quando eles avistam Daniel deixando o prédio, temendo que sua confissão tenha sido gravada.

Enquanto isso, Olavo impõe uma proibição a Bebel, proibindo-a de jantar com outro homem. Determinada a proteger seus segredos, Taís afirma que Paula terá que desaparecer.