Quem é Fletcher, a 'Taylor' do Lolla que fala abertamente sobre sexo?

Lado mais sexual. Fletcher fala abertamente sobre sexo nas canções, inclusive dando detalhes explícitos sobre algumas situações. Em "Undrunk", ela fala sobre querer desfazer a noite anterior ou parar de amar alguém que a machucou.

Queria que eu pudesse ficar um pouco sóbria, então eu poderia não te ligar. Às 5 da manhã, eu não foderia você (...) Eu começo a me tocar com as fotos que você costumava me enviar. Eu deveria ter apagado, mas mantive em segredo.

Fletcher em "Undrunk" (2019)

Fletcher tem um EP chamado "The S(ex) Tapes" — "Os filmes de s(ex)o", em português. Ele foi inspirado no término com a youtuber Shannon Beveridge, 31, com quem se relacionou, entre idas e vindas, de 2016 a 2020.

No clipe de "Sex (With My Ex)" — "Sexo (com a minha ex)" —, ela e Shannon aparecem em diversos momentos íntimos (e quentes). Inclusive, Beveridge filmou e dirigiu todos os clipes da produção.

Fletcher lançou música dizendo que queria "provar" a namorada de sua ex. Em "Becky's So Hot" (2022), ela fala sobre Becky Missal, com quem Shannon se relacionava na época e quem Fletcher considerava bonita.