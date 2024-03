Yas: Elenco do BBB 24 abre mão do prêmio antes da final - e isso é péssimo

Yas recordou que nem sempre o campeão é o que mais sai ganhando com a participação no Big Brother Brasil. "'Ah, mas fulano já ganhou...' E só por isso você vai ficar deitada dentro do quarto, sem fazer nada? Porque qualquer pessoa pode ganhar e ao mesmo tempo não ganhar o BBB. Quem é o campeão da edição 'tal'? Não vemos, passou na minha rua e não sabemos."

A apresentadora citou Kerline Cardoso, 31, como exemplo de quem fez do limão uma limonada a partir de uma curta aparição no reality. "Ela conseguiu se reinventar mesmo sendo a primeira eliminada da temporada de que participou. Quantas pessoas da edição dela que nem lembramos de ter passado pela porta do BBB?"

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

