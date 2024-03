Como está a votação do BBB 24? Confira nova parcial da enquete UOL

A formação do paredão desta semana no BBB 24 colocou Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet para disputarem a preferência do público. De acordo com a enquete do UOL, a modelo deve ser eliminada com rejeição.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 12h10, mostra que a sister já tem 75,15% dos votos para deixar o reality show.

Após render bastante polêmica por conta de sua aproximação com Pitel, e consequentemente ficar sem a esposa aqui fora, Lucas está em segundo lugar, com 18,76%.