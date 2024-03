Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline anuncia fim da relação com Lucas Souza

Jaqueline Grohalski, a campeã de A Fazenda 15 (Record), anunciou o fim o seu relacionamento com Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho.

O que aconteceu

A ex-BBB e ex-Fazenda fez o anúncio no X (antigo Twitter). "Oiii meus jallus Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade"