'Anúncio mais anticlimax': Al Pacino viraliza ao apresentar prêmio do Oscar

O ator Al Pacino viralizou nas redes sociais após apresentar o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2024.

O que aconteceu

A apresentação de Al Pacino chamou a atenção do público. Nas redes sociais, os espectadores foram à loucura com a aparente apatia do ator ao apresentar o prêmio.

Alguns internautas criticaram a performance do astro. "Meu Deus, o Al Pacino caducou horrores e fez o anúncio mais anticlímax do mundo para Oppenheimer", disse uma pessoa. "Olha aí, pra quem odeia Nolan e Oppenheimer, pode ficar feliz que o Al Pacino DESTRUIU o momento do Oscar de Melhor Filme", completou um segundo.