Palco invadido, show da vida e choro: memórias de quem viu todos os Lollas

Bruno foi a todos os dias de todas as edições. "Eu me lembro de todas as edições como se fosse ontem. É o momento que eu espero o ano todo todinho, sabe?", reflete o biólogo de 27 anos. Questionado sobre as memórias mais especiais, ele cita momentos como Liam Gallagher invadindo o palco do The Killers em 2018 e o line-up inteiro de 2013, mas crava: "O show do Foo Fighters, pra mim, até hoje, é o melhor show da minha vida".

Para quem é frequentador assíduo, o line-up é o que define uma boa edição. O médico Douglas Manso, de 31 anos, também destaca a edição 2018: "Teve um line-up inacreditavelmente bom: The Killers, Red Hot Chilli Peppers, Liam Gallagher. Bandas indies que são muito boas e quase nunca vêm pro Brasil, como LCD Soundsystem e The National, lendas como o David Byrne, que fez um show histórico e talvez um dos meus prediletos. Foi um show que muitos amigos estavam comigo, ninguém foi esperando nada e todo mundo saiu extremamente encantado".

Douglas Manso com a namorada e amigos no Lollapalooza 2018 Imagem: Arquivo pessoal

Em 2022, o festival teve um de seus momentos mais tensos: a morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. "Nossa, foi o momento mais triste relacionado a show da minha vida. Quando eu estava voltando do primeiro dia, que era o dia do Strokes, eu tava sentado no metrô, meus amigos estavam do outro lado. Eles olharam assim: Bruno, o baterista do Foo Fighters morreu. E eu demorei uns minutinhos pra entender... Nossa, acabou meu festival ali. Eu ainda cheguei pros outros dias e tal, teve as homenagens da Miley Cyrus, o Planet Hemp. Foi legal, foi bonito. Muita gente reclamou, mas eu entendo que não tinha o que fazer", relembra Bruno.

A chuva também é sempre um empecilho para o Lolla. "Nunca vou esquecer 2019, que a gente teve uma chuva enorme com raio, vento levando estruturas, e o festival teve que ser evacuado. Eu me lembro de estar vendo um show com capa de chuva, mas a capa não segurava. Não tinha onde se esconder, porque numa situação dessa não dá para ficar embaixo de estruturas metálicas que podem ceder ou pode cair um raio."

Douglas Manso e dois amigos na edição 2019 do Lollapalooza, quando o autódromo foi evacuado Imagem: Arquivo pessoal