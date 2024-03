Juliette diz que pênis grande é bonito, mas prefere mediano para transar

Juliette, 34, disse que acha bonito homem que tem o pênis grande, mas que para transar prefere um tamanho mediano.

O que acontece

"Pau grande é bonito, para olhar não tem coisa mais linda. Visualmente é bem bonito, sensorialmente acho que tem ser médio para grande", declarou no programa Surubaum, ressaltando que, se o órgão for pequeno, é preferível que seja grosso para não ficar "perdido".

Cantora admitiu que curte transar de quatro porque se sente "bonitona e gostosona". Ainda, ressaltou que as preliminares são um demonstrativo para o ápice com a penetração, e ponderou que se a pegada inicial não for boa, o final tende a ser ruim.