Nicolas Prattes aparece cavalgando sem camisa e Sabrina Sato elogia: Lindo

Nicolas Prattes, 26, apareceu cavalgando sem camisa na Indonésia e ganhou elogio da namorada Sabrina Sato, 43, nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, Nicolas compartilhou fotos e vídeos da viagem com os amigos. "Papai do céu, obrigado!".

Em um dos vídeos, o ator apareceu sem camisa enquanto cavalga e recebeu uma declaração da apresentadora. "Lindo", escreveu ela nos comentários.