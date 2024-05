Samara Felippo pede expulsão de alunas após racismo contra a filha: 'Dor'

O coordenador de ensino da escola, Daniel Helene, assegura que a instituição está tratando o caso como racismo. "Fomos imediatamente à todas as salas do nono ano, onde a fala sobre o ocorrido envolvia reconhecer aquilo como uma atitude racista grave. As agressoras ficarão suspensas por tempo indeterminado para que a escola pudesse amadurecer o que aconteceu e como vai prosseguir. Se a gente visse que as meninas foram reincidentes, a gente podia avaliar uma expulsão, mas não são. Viver em uma escola antirracista é pensar: o que vamos fazer a partir disso?", disse ele.

Samara admite que gostaria que as alunas responsáveis pelo ato racista fossem expulsas do colégio. "Eu gostaria que minha filha não convivesse mais com as agressoras. Quando essas meninas voltarem ao ambiente escolar - se voltarem -, a minha filha vai revisitar essa dor. Não quero mal, não estou odiando ninguém", desabafa.

Samara também reflete sobre seu papel como mulher branca, mãe de uma jovem negra. "Estar aqui é um pouco do que eu posso fazer. Eu, como mãe branca, estou engajada nesse letramento. É assim que vou ajudar a minha filha. Eu quero muito trazer pro centro desse debate as mães pretas. Todos os dias, essas mães precisam revisitar dores que elas viveram, cosias que eu não passei e nunca vou passar, mas vivo com a minha filha", reflete.