RS: Luísa Sonza organiza show beneficente com artistas para ajudar vítimas

Luísa Sonza, 25, afirmou que está organizando um show beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para as famílias vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em seu perfil do X (antigo Twitter), Luísa escreveu: "Gente, eu quero fazer esse show beneficente para arrecadar fundos para as famílias que perderam tudo. Elas precisam reconstruir suas vidas, muitas perderam as casas."

A cantora, que é natural de Tuparendi (RS), ainda não sabe quando o show acontecerá: "Não sei onde nem quando vou fazer, mas quero o quanto antes. Então, amigos e empresas que queiram ajudar, entrem em contato."