Mel Maia usa biquíni diferente enquanto posa em oásis no Marrocos

Mel Maia, 19, apostou em um biquíni com top em formato de flor enquanto viaja pelo Marrocos com o namorado, João Maria Pereira, 18.

O que aconteceu

A atriz, que está viajando pelo norte africano, apostou em um mini biquíni em uma série de cliques sozinha. Mel parece estar em um oásis no deserto de Agafay, no Marrocos.

Além de exibir a peça, Mel mostrou um registro em camêra analógica com o namorado, João Maria. Ela também compartilhou vídeos do deserto, com pessoas se locomovendo por camelos.