O Futebol Solidário no Domingão do Huck (Globo) acontece enste domingo, no Maracanã, e reuniu diversos jogadores e artistas para arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Confira alguns dos nomes que estiveram no evento:

Ronaldinho Gaúcho e Cafu marcam presença no Futebol Solidário do Domingão Imagem: AgNews