Galvão lembra morte de Senna: 'Saí três vezes da cabine para respirar'

Galvão Bueno, 73, é o homenageado do próximo Caldeirão. Em conversa com Marcos Mion, ele relembrou sua relação com Ayrton Senna, morto em um acidente, em 1994, durante corrida em que o apresentador narrava.

Imagina narrar a batida do Senna!? Eu me emociono em qualquer lugar [quando falo disso]. [No dia] eu saí três vezes da cabine para respirar. Ele virou meu amigo quando ganhou uma corrida da Fórmula 2 ou 3, veio se apresentar para mim e disse que eu ainda ia narrar muitas vitórias dele. E, assim, começou. Era como um irmão mais novo, daqueles amigos que você conta nos dedos.

Galvão Bueno, em trecho adiantado a Splash

Homenagem

No próximo sábado (3), o Caldeirão com Mion será um especial dedicado a Galvão Bueno, o narrador mais popular do país. Ele deu voz a diferentes momentos marcantes da história desportiva do Brasil em narrações para a Globo.