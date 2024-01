De calcinha fio-dental, Luciana Gimenez choca fãs com visual ousado

Luciana Gimenez, 54, posou com uma calcinha fio-dental preta e uma "fantasia" ousada nesta terça-feira (30).

O que aconteceu

A apresentadora surpreendeu os fãs com o look sensual. Além da calcinha preta, apostou em uma regata da mesma cor, uma espécie de suspensório e uma gargantilha com um cadeado.

Na legenda do post, citou Simone de Beauvoir. "Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre", escreveu.