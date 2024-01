'A relação dos espíritos com encarnados': Por que assistir a 'Nosso Lar 2'?

O longa, que estreou nos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de janeiro, acompanha o médico André Luiz (Renato Prieto), que se junta a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar, liderados por Aniceto, na missão de ajudar a salvar projetos de vidas que estão prestes a fracassar.

Aniceto, assim como o próprio filme, que tem que tocar o outro, tem que tocar o espectador para isso que nós fazemos. Só que tem um contexto muito particular nesse universo do Chico, o que tem a ver com a doutrina espírita, só que no filme a proposta é muito maior.

Edson Celulari

Nosso Lar 2: Aniceto (Edson Celulari) e os anjos André Luiz (Renato Prieto), Vicente (Fabio Lago), Isaura (Aline Prado) e Antônio (Nando Brandão) Imagem: Ique Esteves/Nosso Lar 2

O ator se diz orgulhoso e realizado em ver que o filme pode trazer reflexões importantes aos telespectadores. "É um filme que tem chance de transformar as pessoas. Não é uma pretensão, mas acho que é o conteúdo. O conteúdo se propõe a isso e tomara que leve as pessoas para essa experiência cinematográfica e espiritual ao mesmo tempo", declara.

A vida é linda e ela tem que ser bem vivida em qual dimensão seja, nessa ou na outra. Acho que a gente aprende com os nossos personagens, a gente aprende com as histórias que a gente conta, com os colegas que a gente encontra pelo caminho. Acho que essa experiência do Nosso Lar 2 me tornou melhor e maior.

Edson Celulari

"Mundo precisa de histórias felizes"

Wagner de Assis, diretor de "O Nosso Lar 2", crê que o público irá se impactar com o filme pela proposta de trazer "grandes emoções". "Acho que o público vai ver um filme com uma agilidade, narrativa moderna e uma proposta de contar novamente uma história que transgride e transcende a nossa realidade nua e crua", afirma ele.