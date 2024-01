Yas: Nada justifica Davi debochar de importunação sexual ocorrida no BBB 23

Davi Brito, 21, foi criticado nas redes sociais após debochar do episódio de importunação sexual contra Dania Méndez, 31, no BBB 23 (Globo). Ele recordou em conversa com Wanessa Camargo, 41, o incidente infeliz da temporada anterior, que culminou com a expulsão de MC Guimê, 31, e Cara de Sapato, 33.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou veementemente a atitude do motorista baiano. "Dois errados não fazem um certo. A gente pode ficar comovido com a situação do Davi, mas isso não é justificativa para ele achar minimamente engraçado quando Guimê e Sapato terem importunado sexualmente a Dania."