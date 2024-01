'Saltburn', que polemizou por pênis e cena com esperma, é esnobado no Oscar

O suspense cômico dirigido pela inglesa Emerald Fennell virou o assunto nas redes sociais desde a estreia. Barry Keoghan contracena com o australiano Jacob Elordi, que interpreta Felix Catton, um jovem charmoso, rico e um dos mais populares da Universidade de Oxford, onde estudam os personagens.

A história desenvolve uma narrativa sobre privilégios, desejos e provocações. Isso acontece a partir do momento em que Felix convida Oliver para passar o verão na extensa propriedade de sua excêntrica família.

As cenas mais repercutidas chamam atenção pelo inusitado. Um dos momentos mais comentados mostra o personagem de Barry Keoghan espiando o de Jacob Elordi se masturbando na banheira. Quando ele sai do banho, o rapaz aproveita o banheiro vazio e se bebe o resto da água da banheira, incluindo lambidas no ralo.