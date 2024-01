Em remake, Globo corrige injustiça cometida na primeira fase de 'Renascer'

Aconteceu na noite desta segunda-feira (22) a aguardada estreia do remake de "Renascer" na Globo. Adaptação da trama homônima de 1993, a nova versão terá a responsabilidade de reerguer os índices de audiência do canal no horário nobre, elevando-os, se possível, ao patamar que não é visto na faixa desde o fim de outro remake: "Pantanal" (1990 / 2022).

O colunista Tony Goes, da Folha de S.Paulo, recordou o furor que o início da primeira versão gerou entre os telespectadores dos anos 90. "Assisti à versão original e acho que a primeira fase de 'Renascer' é a obra-prima do Benedito Ruy Barbosa. Lembro que, na época, as pessoas diziam: 'Que maravilha! Isso aqui podia virar uma minissérie', de tão boa que era."

Para ele, a Globo se retrata com a plateia do passado ao alongar o prólogo de "Renascer" nesta revisitação da história. "O público reclamou [em 1993] que havia sido muito curto, só sete capítulos. Agora parece que a Globo deu ouvidos à audiência, e esta primeira fase deve ter 13 capítulos. São três semanas e tanto [de duração]. Criaram até um personagem novo [para este período], que é um vilão feito pelo Enrique Diaz."