Do discurso à dança: 5 momentos marcantes de Tadeu Schmidt à frente do BBB

Para consagrar Aline Wirley como Líder no BBB 23, o apresentador dançou "Ragatanga", do Rouge.

A sister ficou emocionada com a celebração, relembrando seu sucesso com o grupo feminino.

Discurso no dialeto angolano

BBB 23: Tadeu Schmidt se despede de Tina Imagem: Reprodução/Globoplay

Após Tina ser eliminada no terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2023, o famoso se despediu em umbundu, idioma angolano mais falado no país depois do português. A participante caiu no choro e o abraçou.