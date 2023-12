Tumulto em audiência, suposto filho: briga por herança de Gugu marcou 2023

Foi a primeira vez que a defesa de Rose Miriam admitiu bissexualidade do apresentador. Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, a médica disse que Gugu era "gay" e queria "curá-lo com a ajuda de orações" na sequência da carta.

Quais bens apresentador listou em herança

Casa no Guarujá, no litoral de São Paulo: a residência possui quatro suítes, e é avaliada em R$ 7 milhões.

Casa em Orlando, nos Estados Unidos: a mansão possui cinco suítes, um amplo jardim e piscina. Ela é avaliada em R$ 6,7 milhões.

Mansão em São Paulo: A casa fica em um condomínio fechado, é inspirada na Casa Branca. Ela é avaliada em R$ 15 milhões.

Estúdios de TV: O complexo está localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados, avaliado em cerca de R$ 60 milhões.