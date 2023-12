'Não consegue ser feliz': como é Overman, herói desempregado de Laerte?

Criado por Laerte em 1998, o super-herói Overman está sendo adaptado pela Migdal Filmes em coprodução com a Star Original Productions e chega aos cinemas em 2024. Caco Ciocler, que interpreta o protagonista na trama, contou a Splash como é o herói, durante a CCXP 23.

Um macho brasileiro levado às últimas consequências. É um super-herói do imaginário masculino, 'over', com super-força, que voa. Mas em uma realidade brasileira. Ele não tem um supervilão à sua altura, é desempregado, recebe pedidos de ajuda num pedaço de cortiça.

Caco Ciocler

O herói simplório busca desesperadamente encontrar um propósito em meio à realidade estressante da burocracia, dívidas e crises existenciais, até que lhe é oferecido um emprego na Secretaria da Segurança Pública pelo governador, vivido por Otávio Müller.