Márcia chora copiosamente antes da final e diz que homenageará animais

Na academia de A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu caiu no choro e soluçou. A peoa afirmou que só aguentou continuar no reality por causa dos animais.

Márcia: "Cavalo famoso, você é o cavalo do reality. Biel deve ter me visto dormir com você na Baia."

Márcia: "Quantas vezes eu fui, hein, Colorado? P*ta m*rda. Quantas vezes você me segurou a minha onda, colega."

Márcia: "Deus está vendo, me colocou com você aqui para me ajudar a chegar à final. Márcia chegou à final com a sua ajuda."

Márcia: "Bicho é tudo de bom."

Márcia: "Nunca vou esquecer de você, seu atrevido [pavão]. Vou tatuar você e o Colorado."

