Ex-BBB Key Alves se torna coelhinha da Playboy: 'Tenho desejo de posar nua'

Key terá conteúdo multiplataforma na maior revista de conteúdo adulto no mundo: os conteúdos podem ser conferidos tanto na revista online, quanto no site oficial da plataforma, onde Key terá interações com assinantes do mundo todo.

"Sonho em posar nua": duas semanas depois de ter colocado seu silicone, Key divulgou suas fotos em parceria com a revista e destacou suas curvas e a beleza que já é conhecida dos fãs brasileiros.

"Representar a Playboy está sendo um sonho, eu sempre quis ser uma coelhinha! Hoje sou um símbolo de mulher; atleta, empoderada e sexy. Na Playboy, eu tenho desejo e vontade de posar nua, e em breve, vai se concretizar", compartilha a atleta.

Marca relevante para uma atleta de vôlei: em 2023, com 15,4 milhões de seguidores em suas redes sociais, Key se tornou a jogadora de vôlei mais seguida do mundo e viu sua vida fora das quadras ganhar grande projeção.

2023 de Key Alves é fechado com chave de ouro: após sua participação no BBB 23, ela lançou sua própria linha de perfume, assinou o contrato com uma liga de vôlei americano e, para fechar o ano com chave de ouro, o contrato milionário com a Playboy.