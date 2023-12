Rachel expõe arrogância e incômodo com sucesso de Márcia Fu, diz Dieguinho

Rachel Sheherazade, 50, deu o que falar com sua participação na 'lavação de roupa suja' de A Fazenda 2023, exibida nesta segunda (18) pela Record. Ela trocou ofensas com Jenny Miranda, 34, e disparou farpas até mesmo contra Márcia Fu, 54.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, acredita que a postura de Rachel neste reencontro do elenco não foi nada adequada. "Ela foi extremamente arrogante e desnecessária. A arrogância da Rachel apareceu quando ela simplesmente colocou os diretores [do reality] contra os participantes, ao falar: 'pergunta para a Record por que é que me chamaram'."

Para Dieguinho, a ex-SBT precisa entender que seu tempo de brilhar no reality rural já terminou faz tempo. "A Rachel está se achando o grande nome de A Fazenda 15, quando na verdade já deixou de ser. O grande nome desta temporada, goste Rachel ou não, é Márcia Fu. Porque a Rachel teve um tempo de cena muito menor do que a Márcia. Talvez seja por isso que ela tem tanto ódio da Márcia Fu."

Dieguinho acredita que Sheherazade se ressente do quão longe a ex-atleta pôde chegar ao longo do programa. "Acho que o sucesso que a Márcia faz - por ser meme, por ser engraçada, por furar a bolha [do público de realities] - faz a Rachel ter uma certa invejazinha - por isso a atacou na dinâmica da maneira como atacou."

Sheherazade e Márcia Fu têm algo em comum: a soberba

No entanto, Dieguinho Schueng ressalta que ambas peoas tiveram condutas criticáveis durante o reencontro do elenco. "Acho que a Rachel e a Márcia têm uma coisa em comum: a soberba."

"As duas são soberbas - tanto a Márcia quando vira para a Rachel e diz que ela está no 'banquinho da reserva', quanto a Rachel quando diz a todo mundo: 'pergunta para a Record por que é que estou aqui'", comparou o apresentador de Splash.