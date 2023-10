Daniela Mercury sobre 10 anos de casamento: 'Demos coragem pra muita gente'

Mesmo com décadas de carreira, Daniela ouviu que expor a união com Malu poderia atrapalhar sua vida profissional. As duas poderiam ter optado por uma cerimônia mais intimista no civil, mas preferiram enfrentar o preconceito que sabiam que seriam alvo.

A gente deu um impulso de coragem pra muita gente. Na época, [alguns] amigos diziam: 'você vai acabar com sua carreira'. Eu disse: 'como assim? Se tiver de acabar, vai acabar, porque não vou deixar de ser quem sou, nem vou deixar de ser a cidadã que sou, nem vou deixar de viver a minha vida claramente, porque sou uma democrata e sei os meus direitos'. Mas óbvio que sei o mundo que vivo, sempre soube.

Daniela sabia que falar publicamente sobre sua relação com Malu poderia ajudar a diminuir o preconceito, mas se surpreendeu com a repercussão. "Não tínhamos a dimensão de como tocaríamos o coração das pessoas, como sensibilizaríamos o Brasil e os países onde sou conhecida com essa questão. Naturalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo, viram que são famílias como quaisquer outras, núcleos familiares éticos, de pessoas que querem ficar juntas, que se amam, que se respeitam e que constroem suas formas de conviver nesse mundo."

O dia do casamento não foi por acaso. 12 de outubro é Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, ou seja, uma data que representa o país. Além disso, Daniela diz simpatizar com as histórias das santas. Quando, enfim, aquele 12 de outubro chegou, tudo estava pronto: a decoração, os vestidos, os familiares e, claro, o friozinho na barriga.