Revolta de vizinhos e aplausos: os bastidores da morte de Fernanda

E como era de se esperar pelo resultado que vimos na televisão, as gravações foram complexas e precisaram ser repetidas para chegarem à perfeição. "Na primeira vez, a cena não valeu porque espocaram um flash na hora em que a Fernanda levou o tiro. De repente parou tudo, voltou a gravação. Todo mundo ficou com a respiração suspensa e aí aconteceu isso", relembrou Marcelle, acrescentando que no dia seguinte tudo saiu como o planejado para esse momento da sequência.

"Se eu não me engano, o tal tiro foi gravado apenas no outro dia, muito cedo, para que não houvesse mesmo a possibilidade de ter estragado a cena novamente por conta de um novo flash ou outra situação parecida. Só sei que isso demorou quase realmente uma semana para se chegar até o fim e eu fui testemunha ocular do assassinato de Fernanda", contou a jornalista.

Por ser uma das cenas mais marcantes da televisão, por vezes os atores Tony Ramos e Vanessa Gerbelli contaram das lembranças que tinham desse dia, especialmente do silêncio e a mobilização de todos que estavam presentes. Momentos que também ficaram na memória de Marcelle Carvalho.

"Parecia muito real e, apesar de você saber que era cena, mas o barulho e a sensação, a energia que estava ali pairando parecia que não era ficção. Foi tão real e tão bonita que realmente houve esse aplauso. Ficamos comovidos", revelou a apresentadora.

Relembre a sequência impactante: