Diego Alemão viaja aos EUA para tratamento de desintoxicação, diz advogado

Prisão por porte ilegal de arma

Diego Alemão foi preso ontem (25) por porte ilegal de arma, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ele foi solto na manhã de hoje após pagar uma fiança de R$ 4 mil.

Alemão discutiu com jornalistas na porta da delegacia: "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.

O campeão do BBB 7 (Globo) foi conduzido à 12ª DP, de Copacabana, mas o caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), que dará prosseguimento à investigação.

Ele já foi preso antes, em 2020, por dirigir bêbado.