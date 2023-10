Sophie Charlotte e o desafio de levar a 'complexa e profunda' Gal ao cinema

Com estreia nos cinemas do Brasil em 12 de outubro, "Meu Nome é Gal" traz a trajetória da tímida Gracinha, como era chamada em 1967, quando ela decide deixar Salvador e ir em busca de sua carreira no Rio de Janeiro, até o momento que se consagra como uma das maiores artistas brasileiras, no início dos anos 1970.

Plano Geral entrevista Sophie Charlotte e as diretoras Dandara Ferreira e Lô Politi, de "Meu Nome É Gal" Imagem: Reprodução/Youtube

Entre suas conquistas, o movimento Tropicalista, as parcerias com Caetano Veloso, Gilberto Gil, a amizade com Maria Bethânia e com Dedé Gadelha— mulher de Caetano e também grande figura do Tropicalismo, Gal e tantos artistas brasileiros enfrentavam o acirramento da Ditadura Militar, que vivia seus anos mais duros, com prisões, torturas, e exílios.

O recorte que elas fizeram da Tropicália é um grande acerto. Esta energia da turma, do quanto de amor era necessário para que aquela turma de artistas pudessem resistir e continuar criando é linda de ser vista na tela. Flavia Guerra

Já Thiago acrescenta que o espectador acompanha Caetano, Gil, Gal, Maria Bethânia, além dos outros tropicalistas, em um momento em que eles se posicionam na juventude, em que a Ditadura marca profundamente a vida deles.