Solteira, Karol Conká diz que não quer mais namorar: 'Não preciso'

Karol Conká, 37, disse estar solteira e que não tem vontade de voltar a firmar compromisso com outro homem.

A cantora abordou o assunto em entrevista ao podcast Téte a Theo. Segundo contou, ela aprendeu a conviver com a própria solitude e entendeu que é autossuficiente.

"Não estou namorando, nem quero mais, acredita? Me basto, não estou com paciência [para namorar]. Já me conheço, já sei, eu cheguei a um ponto que, assim, não preciso de um namorado. Eu pego de vez em quando alguém, mas me dá um preguiça também, falo 'ai que chatice'. Quando começo uma relação, eu sinto saudades de mim, aí entendi isso, 'poxa, eu sinto saudades de mim, sinal de que a relação não me completa'", declarou.