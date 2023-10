Michael Chiarello, chef e estrela de TV, morre aos 61 anos

"Lamentamos profundamente a perda do nosso amado patriarca Michael. Seu brilhantismo culinário, criatividade sem limites e compromisso inabalável com a família estavam na essência de seu ser", disse a família do chef, em comunicado ao portal.

O funeral do apresentador será privado.

Vida e obra

Chiarello apresentou programas em canais como PBS, Food Network, Fine Living e Cooking Channel por uma década e foi chef convidado em outros programas.

Seu programa de culinária, "Easy Entertaining With Michael Chiarello", foi exibido por 10 temporadas na Food Network e venceu o Emmy Awards.

Chiarello também atuou como jurado no "Top Chef" e "Top Chef Masters".