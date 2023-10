Sophia Abrahão revela como descobriu traição de ex: 'Fingi que era ele'

Sophia Abrahão, 32, revelou que descobriu a traição de um ex-namorado depois de pegar o celular dele.

No podcast "Avisa Chegando", da atriz com a amiga Mariana Molina, Sophia contou a razão pela qual desconfiava do ex-namorado: "Eu estava numa festa e nesse dia eu não ia dormir na casa do meu namorado da época. Eu decidi porque peguei alguma coisa no ar (...) Eu senti que estava rolando alguma coisa porque ele estava muito no celular, às quatro da manhã".

Segundo Sophia, ela esperou o ex dormir para pegar o celular dele e checar as redes sociais. A ruiva, que namora o também ator Sérgio Malheiros há oito anos, afirmou nunca ter sentido tanta adrenalina e que não deseja o mesmo para ninguém.