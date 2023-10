'É meu sustento': como Valesca vai do proibidão ao funk para família?

Valesca Popozuda despontou como integrante da Gaiola das Popozudas no início dos anos 2000. Esteve à frente do grupo conhecido por letras explícitas durante 12 anos, até decidir seguir carreira solo e lançar "Beijinho no Ombro", em 2013 — hit que representa uma virada de chave na carreira da menina de Irajá, no subúrbio do Rio.

Nos dez anos de carreira solo, Valesca alterna entre o proibidão, com letras explícitas que agradam os fãs da época da Gaiola das Popozudas, e o "funk light", com versos que conquistam principalmente quem conheceu a artista na última década. Seu mais recente single, "Mó Negoção", em parceria com Kevin O Chris, se encaixa na segunda categoria. Ele enaltece o "popozão" de Valesca e resgata a batida do tamborzão, tão característico do funk nos anos 2000.

Em conversa com Splash, a funkeira contou que precisa alimentar os dois tipos de públicos.