Íris Stefanelli revela que não sabia de depressão de Diego Alemão: 'Triste'

Íris e Diego começaram o namoro ainda no confinamento do Big Brother Brasil. A ex-participante do reality show comentou sobre a internação dele.

"Eu fiquei muito triste porque ele é um menino, ele era um menino, né, e hoje ele é um homem cheio de vida, cheio de alegria. Sei que depressão é algo físico que acontece no corpo, mas a gente está aqui torcendo por você, Alemão. Se cuida, porque você tem uma família maravilhosa, seus pais, não deixa a depressão te dominar. Estou aqui torcendo para todos vocês, dona Mirna e seu Max, Fernanda, e vai dar tudo certo", afirmou, citando os pais e a irmã do ex-BBB.

Diego Alemão detido e internado

Diego Alemão decidiu se internar após ser preso por porte ilegal de arma, no dia 26 de setembro.

Alemão discutiu com jornalistas na porta da delegacia: "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.

Poucas horas depois, ele deixou a delegacia após pagar fiança de R$ 4 mil.