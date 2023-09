Felipe Neto anuncia 'até logo' na internet: 'Repensar algumas rotas'

"É importante que vocês lembrem que pra que esse conteúdo exista eu tenho despesas colossais. E os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita porradaria pública, eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero", afirmou.

Felipe detalhou que conseguiu administrar a queda no orçamento de suas empresas, mas que as mudanças recentes o fizeram repensar sua relação com o canal do YouTube.

Ele anunciou as novidades após explicar para os fãs sobre a falta de novos episódios da "Saga Minecraft", um de seus maiores projetos nos últimos meses.

"a saga Minecraft precisou de uma pausa, não tem a ver com a minha saúde e nem com ela estar ameaçada, foi uma questão interna da empresa", explicou.

Apesar dos problemas, o próximo vídeo deve ir ao ar já no dia 10 de outubro. Enquanto isso, Felipe vai à Porto a convite do time que leva o nome da cidade portuguesa. Lá, ele deve assistir ao jogo contra o Barcelona, pela Champions League.