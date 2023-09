Luísa Sonza muda letra de 'Chico' em primeiro show após o término

Luísa Sonza, 25, mudou a letra da música "Chico" em seu primeiro show após o término com o ex, Chico Moedas, 27. A apresentação foi em Porto Alegre (RS).

A cantora substituiu a frase "Chico, se tu me quiseres" para "Se acaso me quiseres", e disse que agora a homenagem é para Chico Buarque. "Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque", disse.

A música, na verdade, já fazia referência ao cantor, pois tem inspiração em "Folhetim", composição dele.