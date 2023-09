Safadão se emociona na volta aos palcos após pausa para tratar ansiedade

Wesley Safadão, 35, voltou aos palcos na noite de ontem após uma breve pausa para tratar as fortes crises de ansiedade. Ele se emocionou no início do show, que aconteceu em Embu das Artes, em São Paulo.

Antes da apresentação, ele posou com a mulher, Thyane Dantas, e com os pais, Dona Bill e Seu Wellington.