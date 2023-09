Fábio Assunção conta como perdeu 30kg; detalhes da dieta e exercícios

A profissional conta que trabalhar com Assunção é muito tranquilo. "Ele come de tudo e não reclama: frutas, castanhas, as doses de Whey Protein distribuídas na dieta...Uma pessoa muito tranquila", afirmou ela.

Com o acompanhamento de um preparador físico, Fábio mesclou musculação e boxe no início, depois as atividades mudaram para treinos funcionais, hiits de tiro mais curto e, por fim, o jiu-jitsu. "Cara, eu fiz umas três ou quatro aulas, mas é preciso muita força. Joga para um lado, para outro...Não deu não", relembra o ator sobre o boxe.

A nutricionista afirma que a dieta mudava de acordo com os treinos e atividades propostas pelo personal trainner Chico Salgado. "Se a gente entrava em dieta low carb, aí o Chico diminuía um pouco a carga no treino e espaçava os estímulos para fazer a sustentação da massa muscular", conta.

Depois da série, Fábio passou por outra mudança para viver um um ex-policial militar dono de um motel no Ceará em um filme. "Estou magro e sem massa muscular, mas foi algo proposital, porque parei um pouco com os treinos de peso. Quis ficar seco para mostrar essa ideia de confinamento que se passa com o personagem. Ele não é saudável ou marombeiro", revelou.

Para o novo trabalho, o ator iniciou a dieta cetogênica há quatro meses, que inclui longos intervalos sem alimentação para acelerar a queima de gordura. "Às vezes eu tomo café da manhã, almoço e depois não como mais nada", diz ele.

O personal Chico Salgado não acompanha mais Fábio Assunção diariamente, mas confessa que o ator adotou um novo estilo de vida após a transformação. "A semente foi plantada e agora ele que está regando", confirmou.