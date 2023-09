Gaby Amarantos perdeu 14kg com dieta inusitada: 'Me sentindo leve'

Gaby Amarantos conseguiu eliminar 14kg por meio da 'alimentação biogênica', um tipo de dieta que consiste em alimentos à base de grãos, frutas, leguminosas cruas e de hortaliças germinadas. Por meio das redes sociais, ela falou sobre o assunto.

Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer 'a xuca' me faria tão bem. Sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza Gaby Amarantos

A chuca ou enema ao qual a cantora se refere, é uma técnica de lavagem intestinal que consiste na introdução de água dentro do ânus com a finalidade de remover toxinas ou resíduos, como as fezes, por exemplo.