Charles questionou tom de pele do neto inocentemente, diz biógrafo

Harry e Meghan em entrevista a Oprah Winfrey Imagem: Reprodução

Eles abordaram o assunto superficialmente no documentário "Harry & Meghan" (Netflix). Agora, no livro "O Rei" (Editora BestSeller), recém-lançado no Brasil, Andersen afirma que foi Charles quem fez o comentário, mas sem intenção de ser racista.

Charles estava especulando "inocentemente" com Camilla sobre a possível aparência do neto, segundo o autor. Ele diz que o assunto virou munição na "guerra" entre os Palácios. "As pessoas que estão trabalhando nos bastidores do Palácio, chamadas de 'homens de cinza' por Diana, estão em uma competição constante."

Sempre é uma questão de "quem está em vantagem" entre os vários Palácios. Seria William e Kate, Harry e Meghan? A rainha, claro, sempre teve a maior vantagem, o controle, mas há muita disputa pela melhor posição na família real e entre as casas. Então, essas pessoas dos bastidores transformaram esse comentário em algo que não era o que se pretendia.

Na opinião do biógrafo, os membros da família real não são racistas. "Eu não acredito que eles sejam racistas, embora seja possível argumentar que toda a instituição, com o colonialismo e a monarquia, é um símbolo desse tipo de atitude racista. Mas eu não acho que, enquanto indivíduos, os membros da família real sejam racistas."