Lembra dele? Vinny virou filósofo e agora tenta carreira em outro idioma

Vinny Bonotto fez muito sucesso nos anos 90 com o hit 'Heloisa, Mexe a Cadeira'. Depois, sumiu dos palcos. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ele contou que mudou de carreira até tentar voltar para a música em 2021.

Ele chegou a comparar o declínio do início dos anos 2000 com a morte. "O declínio, qualquer declínio, é uma espécie de morte. No sentido mais filosófico, não no sentido mais óbvio da coisa. No sentido filosófico, é você compreender que vai haver um fim, que aquilo ali é finito", afirmou.

Vinny se redescobriu e cursou filosofia. "Eu sempre quis fazer isso e nunca tive tempo", completou. Depois, fez mestrado em ciências sociais na Argentina e teve o primeiro contato com a psicanálise — carreira que resolveu seguir.