MC May visita túmulo de Anderson Leonardo: 'Te perdoei sim'

"Te amo meu amigo, meu tudo. Eu te perdoei sim", escreveu na legenda.

Ao Extra, ela falou sobre. "Vim hoje porque eu respeitei a família dele, que não me deixou ir ao enterro. Levei flores para ele e rezei. A pessoa que ele mais amou acabou de sair do lugar onde ele está enterrado. Estou sofrendo muito."

O ex-casal se relacionou em 2022 e ela, que é uma mulher trans, tem uma tatuagem com o rosto do artista no braço. "Fiquei conhecida mundialmente e agradeço muito ao Anderson do Molejo. Hoje eu sou conhecida como a ex-mulher dele".

"Estou muito triste. Lembro muito dos momentos bons que a gente passou e a tatuagem do rosto dele vai ficar eterno no meu braço"

O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, desta vez, nos testículos e estava em fase de tratamento.