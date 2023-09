Justiça proíbe show de Fernando e Sorocaba e outros ao custo de R$ 547 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu pedido do Ministério Público do Estado e cancelou shows das duplas sertanejas Fernando e Sorocaba, Antony e Gabriel e Jads e Jadson, que estavam previstos para acontecer entre os dias 14 e 16 de setembro, no município Euclides da Cunha Paulista.

A ação movida pelo MPSP para que os shows fossem suspensos foi baseada no fato de que o município tem um déficit orçamentário "que chegou a R$ 4,7 milhões só até maio de 2023". Apenas com os cachês das apresentações das duplas sertanejas, a prefeitura iria gastar o equivalente a R$ 547 mil.

Gastos adicionais. De acordo com o órgão, além dos valores pagos aos artistas, a gestão municipal gastaria com as demais infraestruturas do evento, "sinalizando que outros gastos de igual ou maior monta serão realizados para a implementação das festividades".