CCXP anuncia Mark Williams, astro de Harry Potter; ingressos estão à venda

Com mais de 30 anos de carreira e participações em 24 séries e filmes, ele participou de projetos como as séries "Doctor Who", '101 Dálmatas" e "Red Dwarf". Desde 2013 dá vida ao protagonista Padre Brown, em "Father Brown" (BBC), série baseada nos contos do escritor G. K. Chesterton (1874-1936). Sucesso de audiência no Reino Unido, a produção conta com 10 temporadas já exibidas e que estão disponíveis no catálogo da Prime Video. Recentemente foi renovada para uma nova temporada, prevista inicialmente para o primeiro bimestre de 2024.

Quais são as outras atrações confirmadas?

Mark Williams se junta a nomes que vão comemorar os 10 anos da CCXP, como Tyler Hoechlin, conhecido por interpretar Derek Hale em "Teen Wolf" e Clark Kent na série "Superman & Lois"; Lana Parrilla, conhecida por interpretar a vilã Regina Mills em "Once Upon a Time"; o lendário mangaká de horror Junji Ito e o vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson. Mais nomes serão anunciados em breve.

O segundo lote dos ingressos está à venda no site da CCXP 23 e custa a partir de R$ 180 (meia-entrada para o Spoiler Night). O dia 2 de dezembro (sábado) já está esgotado, assim como o passaporte para os 4 dias.

Serviço CCXP 2023

Data: 30 de novembro a 3 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Horário de funcionamento do evento:

Spoiler Night (29/11): das 18h às 21h

Quinta-feira (30/11): das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12): das 12h às 21h

Sábado (02/12): das 11h às 21h

Domingo (03/12): das 11h às 20h