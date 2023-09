Ator revela que tatuou palavra errada em latim: 'Achei que era vitória'

Se for tatuar, pesquise. Essa é a lição que o comediante, músico e ator Daniel Furlan deu no podcast "Só 1 Minutinho", apresentado por Ed Gama e Estevam Nabote. Famoso por personagens como Renan de Almeida, do "Choque de Cultura", o capixaba mostrou um desenho feito em sua pele que deveria ser a palavra em latim para "vitória". Deveria...

"Eu tenho uma tatuagem que eu mesmo fiz, em mim mesmo. Aqui tá escrito 'VIX'. Fui eu", disse Furlan, sendo interrompido.

"Vitória no Espírito Santo?", questionam os apresentadores. "Eu vou chegar nessa história aí", ri Furlan.