Rap In Cena e artistas arrecadam mais de 150 toneladas de doações ao RS

Keni afirmou que isso o encheu de esperança e mostrou a potência do Hip Hip e dos parceiros. "Mostrando que unidos venceremos mais uma vez essa tragédia que assola o nosso estado. Obrigado a todos pela corrente do bem que vem formando a salvação do nosso estado. A união de todos juntos pela reconstrução do RS".

Lista de doações: Entre as toneladas obtidas estão alimentos, água potável, roupas, produtos de higiene e limpeza, rações para pets, colchões, cobertores, travesseiros, entre outros. Todas as doações foram feitas através do Museu da Cultura Hip Hop RS.

O Rap in Cena também informou que integra o Projeto Doe um Play, que incentiva a doação de plays para artistas gaúchos através de playlists segmentadas pelos principais gêneros musicais. A iniciativa tem o objetivo de apoiar a música independente, ajudando artistas e continuarem mostrando seu trabalho mesmo diante do triste cenário da enchente no estado. A playlist com os artistas gaúchos de rap será divulgada em parceria com o festival.