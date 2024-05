Maíra Cardi expõe dificuldade em abrir novo abrigo no RS e pede ajuda

Maíra Cardi, 40, expôs a dificuldade para abrir um novo abrigo para as vítimas no Rio Grande do Sul. Por essa razão, a influenciadora pediu ajuda para encontrar um novo espaço.

O que aconteceu

A empresária contou que o shopping onde seria montado o abrigo desistiu do acordo. "Como é difícil fazer o bem. Abri mão do meu trabalho, dinheiro, tempo e como é difícil. Estava tudo certo na quarta-feira com o shopping para nossas crianças e mulheres que já sofreram tanto, finalmente entrarem no novo abrigo e terem dignidade", disse ela.