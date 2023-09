Demi Lovato classifica seus antigos relacionamentos como nojentos

Demi Lovato, 31, foi entrevistada pelo radialista Howard Stern e falou sobre seu atual relacionamento com o músico Jordan Lutes e antigos namoros.

A cantora classifica seus antigos relacionamentos, com homens mais velhos, como nojentos: "Posso dizer com confiança que meus problemas paternos não estão mais presentes dentro de mim. Tenho alguns indícios disso. Estou com um companheiro da minha idade, por exemplo. Lembro dos meus relacionamentos do passado [com homens mais velhos] e penso, 'isso é nojento'".

Ela elogiou muito o atual namoro: "Há uma parceria extremamente magnética, além da forma como rimos juntos. É incontrolável. Acho que se você encontrar alguém que te faça se sentir segura, que você se sente atraída e te faz sorrir o tempo todo, você encontrou a fórmula para um ótimo relacionamento".